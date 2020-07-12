شكرا لقرائتكم طولان يوافق على إعارة أحمد يوسف للملعب التونسى بعد التوأمة مع إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، موافقته على إعارة أحمد يوسف، لاعب وسط الفريق المعار لنادى مصر، فى الموسم الجديد، إلى الملعب التونسى، بعد استطلاع رأيه من قبل إدارة النادى البترولى بشأن إعارة اللاعب إلى الفريق التونسى فى الموسم الجديد، من عدمه، بعد إبرام توأمة بين الناديين ويتم بمقتضاها تبادل الخبرات وبرامج العمل في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفريقين في السنوات المقبلة.

وأعار إنبى، يوسف، فى الموسم الحالى من أجل اكتساب الخبرات قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من النادى التونسى لاستعارته فى الموسم الجديد ووافق طولان على استمرار إعارته من أجل اكتساب مزيد من الخبرات على أن يحسم النادى البترولى الموافقة على الإعارة بصورة رسمية وفقا لمدى قبول العرض المالى المقدم من النادى التونسى.

من ناحية أخرى، أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، أن كل نتائج فحوصات الفريق أصبحت سلبية.. وقال رئيس إنبى: "حلمي طولان يركز مع الفريق لتحقيق مركز يليق به، وملتزمون بالاجراءات الاحترازية"، وأكد زكريا السيد، أن محمد شريف مستمر مع الفريق حتى الآن، وقال: "محمد شريف مستمر معنا في إنبي، تقدمنا بعرض للأهلي لاستمراره لكننا لم نتلقى أي رد، ولا أعلم اتفاقات الأهلي مع اللاعب، لكنه يريد الاستمرار معنا".

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وتابع : "لا يوجد أي عروض رسمية لأسامة جلال، وأتمنى استمرار صلاح محسن معنا في الفترة المقبلة لكن الأمر يتعلق بحلمي طولان" وأتم : "لم نحسم أي صفقات حتى الآن، الملعب التونسي طلب التعاقد مع أحمد يوسف لاعب الفريق والمعار إلى اف سي مصر".

ويستعيد إنبى جهود عمرو حسام، حارس مرمى الفريق، فى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعدما تعرض الحارس لإصابة عبارة عن خلع فى الكتف خلال تدريبات الفريق البترولي، أجرى الحارس أشعة وفحوصات أثبتت إصابته بذلك الخلع، وحصل على راحة على أن يتم خضوعه لبرنامج علاجى لتأهيله خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد الحارس أحد العناصر التى يعول الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان.

فيما قرر حلمى طولان، خوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادى، أن جميع نتائج المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفنى، جميعها سلبية، مشددًا على أن الجهاز الفنى للفريق البترولى واللاعبين طبقوا جميع الإجراءات الاحترازية بأمان كافٍ خارج وداخل الملعب، مبديًا سعادته بسلبية المسحة الثالثة للاعبين، وذلك على هامش التحضيرات التى يجريها الفريق البترولى لعودة منافسات الدورى الممتاز، والتى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق لمواصلة تجهيز اللاعبين جيدًا حتى يكونوا جاهزين لعودة المنافسات المحلية بجاهزية كاملة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حلمى طولان مواعيد سلسلة المباريات الودية التى ينوى الفريق خوضها فى الفترة المقبلة، خلال الساعات القادمة، بعد الاستقرار أن تكون الوديات الخاصة بالفريق البترولى جميعها مع فرق الدورى الممتاز التى خضعت لمسحة كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وسيكون من بينها وديتين مع الإنتاج الحربى وطلائع الجيش.