الخطيب يتقدم بخطاب لرئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

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جدة - عمرو شويل في تصعيد السيجال من جديد ..الخطيب يتقدم بخطاب لرئيس النواب لفرع الحصانة عن مرتضى منصور في سجال تصعيدى جديد بين الأهلى والزمالك أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خطابا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادى الأهلى ، Advertisements وطلب الخطيب في خطابه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتي يتثني خضورع رئيس نادى الزمالك للتحقيق . من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.

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