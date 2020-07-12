شكرا لقرائتكم فيديوجراف.. ابنة عمرو السولية فى مرمى التحرش.. واللاعب يرد: خنازير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، تعرض هو وابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر لاعب القلعة الحمراء صوراً جمعته بابنته، وكتب السولية: ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل. وفى هذا الصدد نقدم لكم فى الفيديوجراف التالى القصة الكاملة لتلك الواقعة.. وقائع التنمر على المشاهير وأولادهم عبر السوشيال ميديا يبدو أنها أصبحت أسلوب حياة وآخرها واقعة تعرض لها لاعب الأهلى عمرو السولية وابنته فماذا حدث؟ القصة بدأت عندما نشر اللاعب صورا له ولطفلته ليلى عبر حساباتها على مواقع التواصل ويفاجأ بتعليقات على طريقة ملابسها ويطالبونه بإلزامها بملابس محترمة بحسب وصفهم حتى تنشأ على الطريقة الصحيحة Advertisements فيما تغزل آخرون فى الطفلة بشكل مبالغ فيه التعليقات استفزت الأب ليرد بغضب شديد قائلاً إن ابنته ليلى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف ورأى المعلقون على ملابس ابنته كـ"الخنازير" أو مرضى وأضاف أن هؤلاء عندما يكبرون يصبحون مغتصبين ومتحرشين ونخشى على بناتنا وأهلنا من أذاهم فى الشوارع وهاجم الشيوخ من يبررون التحرش وربطه بملابس البنات قائلا: "أتمنى يكونوا مبسوطين دلوقتى وهم شايفين اللى بيحصل" وأعلن اللاعب عن عزمه التقدم ببلاغات لأصحاب هذا التعليق من أجل حماية بناته عندما يكبرون من هذا الكم من الاشمئزاز شاركنا.. ما السبب فى تزايد وقائع التنمر والتحرش عبر السوشيال ميديا؟

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