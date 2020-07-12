شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: من الضروري وضع الرياضة المصرية كمنتج في الدخل القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، أنه كان من الضروري وضع الرياضة المصرية كمنتج في الدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية أساسية رياضية بلغت 1025 من الوحدات الشبابية الرياضية.

وقال وزير الرياضة: «الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة ومراكز الشباب، ونسعي لتطوير الرياضة بحيث تكون للجميع فضلا عن ضخ استثمارات جديدة».

وتابع وزير الشباب والرياضة في كلمة له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد، «خلال العامين الماضيين استطعنا من مواردنا الذاتية أن نغطي تكاليفنا، ودعم قطاع الشباب والرياضة من هذه الموارد الذاتية بمليار و600 مليون جنيه، ونجحنا أيضًا من خلال العمل الحكومي والدعم الحكومي أن ننجز استثماراتنا وأعمالنا الخدمية بـ7 مليارات و669 مليون جنيه».

وأكد «صبحي»: «لم نغفل القطاع الخاص في استثماراتنا ورؤيتنا؛ حيث عملنا على جذب القطاع الخاص وعملنا في 6 مجالات أساسية من بينها التشجيع على ريادة الأعمال، وحصلنا على حجم استثمارات مع القطاع الخاص مليار و76 مليون جنيه ونقوم بتنمية هذه التعاقدات».

وأوضح: «منذ عام 2018 حتى 2020 قمنا بإنشاء 36 حمام سباحة، ولم نكلف الدولة المصرية أي شيء»، لافتا إلى أنه في القطاع الرياضي تم تحقيق مليار و896 حقوق انتفاع.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن التطور الأخير الذي شهدته الرياضة المصرية مؤخرا أدى لاختيار مصر لاستضافة أكثر من 30 حدثا رياضيا خلال 2021.

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وأكد أن أبرز البطولات التي تستعد مصر لاستضافتها بطولة العالم لكرة اليد والدراجات والجمباز والسلاح وغيرها من بطولات، موضحًا أن الوزارة حاليا تعمل على تطوير مراكز الشباب بشكل كبير لخلق جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في البطولات العالمية والدولية.

وأشار إلى أن الدعم الهائل التي تلقته الوزارة ساهم في التطوير الرياضي بشكل كبير.

واستعرض وزير الشباب بعدها برسم تخطيطي أهم المشروعات الرياضية التي تم إنجازها على الأرض فضلا عن تنويع وتطوير مصادر الدخل.