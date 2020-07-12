شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ريـال مدريد يقترب من بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر نادي ريـال بيتيس الإسباني ضم اللاعب إبراهيم دياز من نظيره ريـال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة على الأغلب وليس البيع النهائي.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا يبدو في طريقه لمغادرة العاصمة الإسبانية هذا الصيف.

ولا يحظى إبراهيم دياز بالكثير من دقائق اللعب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إذ لم يشارك سوى في 9 مباريات في جميع البطولات هذا الموسم، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني و3 في كأس الملك ومباراة واحدة في دوري الأبطال، بمجموع دقائق لعب 177 دقيقة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المحتملة للاعب تبدو نادي ريـال بيتيس ليلعب مجددًا تحت قيادة المدير الفني مانويل بيليجريني، الذي سبق وأشرف على تدريبه في مانشستر سيتي الإنجليزي.