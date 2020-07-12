شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوضح طبيعة إصابة جريزمان في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح نادي برشلونة، اليوم الأحد، طبيعة الإصابة التي يعاني منها الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق.

وكان جريزمان غادر مباراة بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ36 من «لا ليجا» مصابًا.

ووفقًا لبيان رسمي على حساب برشلونة بموقع «تويتر»، فإن جريزمان خضع لاختبارات جديدة، صباح اليوم، والتي أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى.

وأضاف البيان أن مدة غياب جريزمان عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت تقارير إسبانية زعمت أن جريزمان لن يتمكن من المشاركة محليًا مرة أخرى مع برشلونة هذا الموسم.

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