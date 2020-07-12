شكرا لقرائتكم زى النهاردة..أسامة حسنى يسجل 5 أهداف ليقود الأهلى لإسقاط الكروم بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 12 يوليو 2004 ، الحق الأهلى بنظيره الكروم الهابط هزيمة ساحقة بنصف دستة أهداف مقابل هدف لينضم الفريق السكندرى لنادى الستة الذى يضم معه من الإسكندرية الاتحاد، والأوليمبى، سجل أسامة حسنى خمسة أهداف أحدها من ضربة جزاء فى شباك أسامة الشاذلى، وسجل محمد شوقى الهدف السادس، بينما سجل محمد محمود هدف الكروم الوحيد، وأدار المباراة الحكم ياسر الجيزاوى بإستاد الكلية الحربية.

أسامة حسنى هو أحد ناشئ النادى الاهلى، والذى لعب لصالح فريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

يملك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

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فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.

وتزوج أسامة حسنى من "نور الله" محمود الخطيب ابنة رئيس الأهلى، ولديه جيان ومحمود "بيبو" .