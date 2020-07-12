شكرا لقرائتكم صفقات الزمالك الخمسة تمنح فرصة جديدة لعمر السعيد فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنح الصفقات الخمسة المرشحة للزمالك، فرصة جديدة لعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد، خاصة إن النادى لم يتفاوض حتى الآن حول ضم رأس حربة بشكل رسمى لذا ستكون الفرصة متاحة أمام السعيد للبقاء في قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد ليعزز البدائل الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى.

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ويجيد الثنائى أشرف بن شرقى وأوباما لاعبى الزمالك، اللعب في مركز المهاجم إلا أن الحاجة إلى جهودهما في المراكز الهجومية خلف رأس الحربة سيؤدى إلى الإبقاء على السعيد خاصة أن النادى الأبيض لم يتفاوض مع مهاجم محلى بشكل رسمي حتى الآن كما إنه سيتم تسويق الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض لذا ستكون الفرصة متاحة أمام بقاء السعيد داخل قلعة ميت عقبة في ظل اقتراب ضم الأنجولى آرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى في صفقات انتقال حر مما سيؤدى إلى ضرورة تسويق كاسونجو من أجل توفير مقاعد للأجانب الجدد، لذا ستكون الفرصة متاحة أمام السعيد للبقاء في القلعة البيضاء في الموسم المقبل، خاصة أن المرشحين حتى الآن من الأندية المحلية ليس بينهم مهاجم وهم ثلاثى بيراميدز المدافع عبد الله بكرى والظهير رجب بكار ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا المنتظر التفاوض مع ناديهم حول ضمهم خلال الفترة المقبلة.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد، إلى جانب اهتمام وادى دجلة بضمه أيضا فى الموسم المقبل إلا إن الفرصة الجديدة له قد تبقى عليه داخل صفوف قلعة ميت عقبة.