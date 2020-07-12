شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يمدد تعاقد ماهر همام بقطاع الناشئين لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر فى تمديد تعاقد ماهر همام نجم الاهلى الاسبق مديراً لقطاع الناشئين بالانتاج الحربى لمدة موسمين خلال جلسة جمعت أِشرف عامر مع ماهر همام فى حضور العميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى بالإنتاج ، ويأتى هذا القرار فى ظل الطفرة التى صنعها نجم الاهلى فى قطاع الناشئين منذ توليه المسئولية.

وفى وقت سابق عقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

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وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001 والذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكداً أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته.

وبعيداً عما سبق ، قال ماهر همام نجم الأهلى الأسبق إنه نشأ وترعرع بين جدران القلعة الحمراء مؤكدًا أنه لو تعرض لموقف أحمد فتحى فإنه سيفضل الانتماء والبقاء داخل ناديه وأضاف همام في تصريحات خاصة: "أنا راضع من مبادئ النادى الأهلى ولا يمكن أفعل مثل فتحى وأفضل الأموال على عشقى للكيان الأحمر".

تابع نجم الأهلى الأسبق: "الأهلى خيره الجميع وأنا ما زلت أعمل في مجال كرة القدم على حس النادى الأحمر وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".