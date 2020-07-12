شكرا لقرائتكم شيفيلد يكسب تشيلسي بثلاثية نظيفة ويعقّد تأهله لـ"الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف شيفيلد ديفيد ماكغولدريك (هدفين) في الدقيقتين 18 و77 وأوليفر مكبورني في الدقيقة 33. ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وهذه الخسارة هي الحادية عشرة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في ست، فيما أصبح هذا الفوز هو الرابع عشر لشيفيلد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في 12 مباراة.