الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ويطالب بالتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.
وانتشر فيديو عبر الساعات الأخيرة من صباح اليوم الأحد، لمرتضى منصور وهو يوجه سب وقذف لمحمود الخطيب وكهربا، داخل نادي الزمالك.
وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.
كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..
وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر
وجه محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الفيديو الذي سرب لمرتضى منصور رئيس الزمالك، وهو يوجه سب وقذف للخطيب وكهربا.
ونشر محمود عبد المنعم كهربا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي “انستجرام” في صورة جمعت بين الخطيب وكهربا بمختلف الاعمار السنية، في رسالة دعم له”.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ويطالب بالتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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