الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ويطالب بالتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.

وانتشر فيديو عبر الساعات الأخيرة من صباح اليوم الأحد، لمرتضى منصور وهو يوجه سب وقذف لمحمود الخطيب وكهربا، داخل نادي الزمالك.

وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

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كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير..

وأكد محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر

وجه محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الفيديو الذي سرب لمرتضى منصور رئيس الزمالك، وهو يوجه سب وقذف للخطيب وكهربا.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي “انستجرام” في صورة جمعت بين الخطيب وكهربا بمختلف الاعمار السنية، في رسالة دعم له”.