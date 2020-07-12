"شرط للتدخل".. مصدر في اتحاد الكرة يعلق على أزمة فيديو مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر قانوني بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك شرطا وحيدا يجعل اتحاد الكرة طرفاً في أزمة الفيديو المتداول لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور خاصة بعد البلاغ الأخير من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن قيام محمود الخطيب بالتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور بسبب فيديو متداول به سباب لرئيس الأهلي ولاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "النادي الأهلي لم يتقدم بأي شكوى لاتحاد الكرة بخصوص الفيديو المتداول".

وأضاف: "في الوقت الحالي اتحاد الكرة ليس طرفاً في الأزمة لأن تلك النوعية من القضايا تحتاج أولا للنيابة من أجل الفصل في صحة الفيديو من عدمه، وإذا كان هناك أي نوع من أنواع التلاعب في في الفيديو أو أنه سليم بنسبة 100%".

واختتم: "في حال صدر أي قرار من النيابة أو حكم يؤكد أن الفيديو المتداول بالفعل صحيح، ويُدين صاحبه، هنا اتحاد الكرة سيكون له موقف نظراً لأن ما جاء في الفيديو يخص 2 من رؤوساء الأندية بجانب لاعب آخر".