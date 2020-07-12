وزير الرياضة: مصر تستعد لاستضافة 30 حدثا رياضيا في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تستعد لاستضافة 30 حدثا رياضيا في عام 2021، مؤكدا أنه تم تطوير ستة ملاعب رئيسية.
وقال صبحي، في مؤتمر صحفي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد: "مصر تستعد لاستضافة 30 حدثا رياضيا خلال عام 2021، أبرزهم كأس العالم لكرة اليد، وكأس العالم العسكرية".
وأضاف: "استضافة مصر لمسابقتي كأس أمم إفريقيا 2019 وأمم إفريقيا تحت 23 عاما ساهما في تطوير وتحديث 6 ملاعب رئيسية، بجانب 12 استاد آخر".
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