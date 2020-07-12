"ذاق مرارتها الرباعي المصري".. أندية استقبلت (+5) أهداف على يد جوارديولا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق مانشستر سيتي الفوز على برايتون بخماسية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الذي حسم ليفربول لقبه بشكل رسمي.

لم يعد الأمر جديدًا على كتيبة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التي اعتادت تسجيل عدد كبير من الأهداف في مرمى المنافسين.

برايتون آخر ضحايا جوارديولا المنضمة إلى قائمة بها 19 ناديًا ذاقت مرارة الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

انضم جوارديولا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع موسم 2016/2017، ولعب الفريق السماوي 149 مباراة في بريميرليج تحت قيادته، حقق الفوز في 110 مباراة، تعادل في 18 وخسر في 21، ونجح في تحقيق لقب الدوري في موسمين متتاليين (2017/2018، 2018/2019).

ومنذ قدوم المدرب الكتالوني إلى بريميرليج وحتى الآن، تلقت شباك 19 ناديًا ببطولة الدوري 5 أهداف أو أكثر من بينهم ليفربول وتشيلسي.

5 أهداف = 12 ناديًا

-أول الأندية التي تلقت شباكها 5 أهداف أمام مانشستر سيتي هو كريستال بالاس.

أقيمت المباراة في السادس من مايو عام 2017 على ملعب الاتحاد في الجولة الـ36 لموسم 16/17، وانتهت لصالح الفريق السماوي بخماسية دون رد.

-في الجولة الأخيرة للموسم ذاته، تلقى واتفورد هو الآخر هزيمة بخماسية نظيفة على ملعبه أمام مانشستر سيتي.

-مع بداية موسم 17/18، وبالتحديد في الجولة الرابعة لبطولة الدوري، التقى مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب الاتحاد.

وبمشاركة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، انتهت المباراة بخسارة الريدز بخماسية نظيفة.

-في الجولة السادسة من الموسم ذاته، كرر سيتي فوزه على كريستال بالاس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

-في الجولة الـ27 لموسم 17/18، استضاف سيتي منافسه ليستر سيتي وفاز عليه بنتيجة 5-1.

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-سوانزي سيتي كان آخر ضحايا موسم 17/18، والتقى مع سيتي في الجولة الـ35 وتلقت شباكه خماسية نظيفة من كتيبة جوارديولا.

-مع بداية موسم 18/19، حل سيتي ضيفًا على كارديف في الجولة السادسة وخسر أمامه بنتيجة 5-0.

-في الجولة التاسعة للموسم ذاته، أكرم الفريق السماوي ضيافة بيرنلي بخماسية دون رد.

-في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجاري، كان وست هام أول ضحايا سيتزنز، وتلقى خماسية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره.

-لم يفلت بيرنلي، نيوكاسل وبرايتون من خماسيات سيتي، ويتبقى على نهاية الموسم 3 جولات لسيتي أمام كل من بورنموث، واتفورد ونوريتش سيتي.

6 أهداف = 5 أندية

5 أندية استقبل مرماهم 6 أهداف من فريق جوارديولا هم:

-واتفورد (الجولة الخامسة 17/18- 6/0)

-هدرسفيلد (الجولة الثانية 18/19 - 6/1)

-ساوثامبتون (الجولة الـ11 موسم 18/19 - 6/1)

-تشيلسي (الجولة الـ26 موسم 18/19 - 6/0)

-أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" وشارك كلاهما في المباراة التي أقيمت بالجولة 22 للموسم الجاري وانتهت بنتيجة 6-1.

+6 أهداف = ناديان

-ستوك سيتي أحد الأندية التي تلقت هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي في حقبة جوارديولا، ففي موسم 17/18 وبمشاركة المصري رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني وستوك سيتي -في ذلك الوقت- استقبلت شباك الفريق الذي ينشط حاليًا في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) سبعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من بريميرليج.

-في الموسم الجاري، تلقى واتفورد 8 أهداف نظيفة في الجولة السادسة التي جمعت بينه وبين مانشستر سيتي.