"أهان البلد ومؤسساتها".. الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المنسوب إليه والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه لمؤسسات الدولة قائلا "البلد دي مفهاش راجل".

لكن مرتضى منصور أكد في بيان رسمي صباح اليوم الأحد أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر. (طالع التفاصيل)

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وطلب محمود الخطيب في بلاغه للنائب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن ما حدث يهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، وأنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته. وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.. وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.