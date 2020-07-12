"فولو على انستجرام يثير التكهنات" .. هل اقترب الأهلي من التعاقد مع موهبة "الغربان" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار المهاجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا التكهنات حول وجهته القادمة بعد أن قام مهاجم مازيمبي الكونغولي بمتابعة حساب الأهلي الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام " اليوم الأحد.

وقدم لانس عرضاً إلى مازيمبي لاستعارة صاحب الـ 20 عاماً بقيمة 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي بعد دفع 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع وقدم النادي الفرنسي راتبًا للاعب الشاب قيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية.

وذكرت الصحيفة الفرنسي أن منافسة لانس على المهاجم الموهوب لفريق مازيمبي الذي يلقب بـ "الغربان" ستكون صعبة في ظل اهتمام الأهلي وهو ما أكده نيكولاس موريلي الذي كشف عن اهتمام النادي الأحمر بموليكا وترحيب اللاعب.

ولكن الأهلي رد ونفى عبر أمير توفق مدير التعاقدات دخول النادي في مفاوضات مع لاعبين أجانب "عرب أو أفارقة" خلال المرحلة الحالية بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلي سفره خارج مصر من أجل اتمام صفقة جديدة.

Advertisements

وقال توفيق للموقع الرسمي للأهلي إن الأهلي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني.

وكشف توفيق أن فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر و لاعب آخر من داخل مصر .

ويملك الأهلي ضمن قائمته 5 أجانب وهم : التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي بالإضافة إلى المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي.

وتحدد لوائح اتحاد الكرة 4 أجانب كحد أقصى في قوائم الأندية المشاركة بالدوري الممتاز بالإضافة إلى لاعب واحد فلسطيني أو سوري أو شمال أفريقيا .

ومن المنتظر أن تستمر اللائحة بنفس تفاصيلها الموسم القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعد أن كان الاتجاه تقليص عدد الأجانب.