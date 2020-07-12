رسميا.. برشلونة يعلن إصابة جريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان للإصابة في مباراة مضيفه بلد الوليد مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن الاختبارات التي أجراها جريزمان صباح اليوم الأحد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في فخذ قدمه اليمنى، مؤكدا أن عودته للملاعب تعتمد على مدة سرعة تعافيه.

وكان جريزمان شارك في فوز برشلونة على بلد الوليد (0-1)، حيث لعب الشوط الأول كاملا قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني ليشارك الأوروجوياني لويس سواريز بدلا منه.

يُذكر أن جريزمان انضم لقائمة المصابين لبرشلونة، والتي تضم كلا من الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والبرازيلي آرثور بجانب الهولندي فرانكي دي يونج الذي يتعافى تدريجيا.