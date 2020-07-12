مساعد فايلر يشيد بحالة لاعبي الأهلي البدنية قبل برنامج "الخمسة أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أشاد السويسري ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بالحالة البدنية للاعبي الفريق الأول خلال التقرير الذي قدمه لمواطنه رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن سير العمل خلال فترة تواجد الأخير في سويسرا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن فايلر استطلع رأي سيزا المدرب المساعد الذي قاد التدريبات عقب العودة من التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قبل وضع البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وحدد الجهاز الفني بقياد فايلر، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع حيث تقرر خوض الفريق مران اليوم الأحد وغدا وبعد غد في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء القادم، ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس القادم.

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وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الاجتماعات مستمرة مع فايلر؛ من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تبدأ من مواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة في الـ 23 يوليو الجاري .

وأوضح مدير الكرة أن مباراة سموحة ستكون فرصة جيدة؛ من أجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التي ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية؛ للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.