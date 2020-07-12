"جاهزية حمدي فتحي".. فايلر يتسلم تقريرا عن المصابين في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسلَّم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تقريرا طبيا شاملا عن حالة اللاعبين المصابين، من أجل الاطمئنان على برامجهم التدريبية.

وحرص فايلر على الوقوف على كافة التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد، اللذين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس وغضروف الركبة.

كما اطمأن فايلر على جاهزية حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، الذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في مباراة ودية يوم 23 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري في 6 أغسطس المقبل.