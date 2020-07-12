خاص.. الكشف عن موقف مصر من استضافة دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم موقف اللجنة الخماسية من التقدم بطلب استضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال إفريقيا بعد رفض الاتحاد الكاميروني استضافة قبل نهائي ونهائي المسابقة القارية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر بعد المكتب التنفيذي الأخير والذي جرى عبر تقنية الفيديو أن تُقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في شهر سبتمبر، دون أن يتم تحديد البلد المستضيف.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه-، في تصريحات لمصراوي: "استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا سيكون حدثا هاما بكل تأكيد، لكنه ليس قرارنا والدولة هي صاحبة القرار".

Advertisements

وأضاف: "استضافة مباريات دوري الأبطال قرار دولة، إذا أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قرارا بشأن الأمر سنكون مستعدين للتنظيم وتنفيذ أي شيء يُطلب منا".

وتابع: "لا يجوز أن يتبنى اتحاد الكرة هذا القرار، ما علينا هو أن نعرض الأمر على وزارة الشباب والرياضة بتقديم مبادرة أو اقتراح".

وأتم المصدر قائلا: "المخاطبات من الممكن أن تتم بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم، لكن القرار النهائي قرار دولة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف النهائي، فيما يلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي.