موليكا يثير الجدل حول انتقاله للأهلي

أثار الكونغولي جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الجدل مجدداً حول اقترابه من النادي الأهلي. وتابع موليكا الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع انستجرام في خطوة أثارت الجدل حول اقترابه من القلعة الحمراء. الجدل حول اقترابه من القلعة الحمراء. وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد حول تعاقد الفريق الأحمر مع أي مهاجم أجنبي في الفترة القادمة. الأحمر مع أي مهاجم أجنبي في الفترة القادمة. اقرأ أيضًا: Advertisements اجتماعات في الأهلي لترتيب المرحلة المقبلة الأهلي يضع جدول تدريبات الفريق فايلر يطمئن على برنامج تأهيل مصابي الأهلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

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