شاهد.. نجم جالاطا سراي يوجه رسالة لتريزيجيه مع إقتراب استون فيلا من الهبوط

وجه النجم السنغالي مباي دياني مهاجم فريق جالاطا سراي التركي، رسالة مثيرة للجدل لمحمود تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الانجليزي ونجم المنتخب الوطني. ونشر دياني مجموعة من الصور تجمعه بالنجم المصري عندما زامله في فريق قاسم باشا التركي في المواسم السابقة، معلقاً عليها بـ " أخي تريزيجيه.. أحبك". المصري عندما زامله في فريق قاسم باشا التركي في المواسم السابقة، معلقاً عليها بـ " أخي تريزيجيه.. أحبك". ووضع مباي صورة مقبركة تجمعه بتريزيجيه وهو يرتدي قميص جالاطا سراي، في رسالة واضحة لنجم الفراعنة يطالبه فيها بالإنضمام الي في الفريق التركي، خاصة في ظل الموقف الصعب لأستون فيلا الذي بات قوسين أو أدني من الهبوط الي الدرجة الادني في انجلترا.

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