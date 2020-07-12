تلا يطالب اتحاد الكرة بتفعيل اللائحة وإنشاء لجنة فض المنازعات

أرسل مركز شباب تلا أحد فرق دوري القسم الثاني ، خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بتفعيل لائحة النظام الأساسي للاتحاد وإنشاء لجنة فض المنازعات. المنازعات. وقال الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني ووكيل نادي تلا أن الخطاب تضمن مطالبة الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل نص المادة رقم (78) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري وذلك بإنشاء لجنة لفض المنازعات، للفصل في النزاعات نحو تفعيل نص المادة رقم (78) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري وذلك بإنشاء لجنة لفض المنازعات، للفصل في النزاعات الرياضية الخاصة بقوانين أو لوائح أو نصوص أو أحكام موضوعة من قبل الاتحاد.

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