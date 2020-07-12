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صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة جريزمان

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تلقي فريق صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي جريزمان نجم هجوم الفريق في مباراة فريقه أمام بلد الوليد ضمن منافسات الليجا.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن جريزمان يحتاج فترة تتراوي من ثلاثة أسابيع الي شهر للتعافي من اصابته في مباراة الأمس، ما يعني غيابه عن باقي

مباريات البلوجرانا حتي نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان قد يتمكن من اللحاق من مباراة اياب ثمن نهائي أمام نابولي الايطالي والمقرر لها يوم 8 أغسطس المقبل.

 

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