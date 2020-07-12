يوفنتوس يبدأ خطوات تجديد ديبالا

أكد مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي، دخولهم في مفاوضات جادة مع وكيل الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب السيدة العجوز، من أجل تجديد عقده، في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن عقد ديبالا الحالي مع يوفنتوس سينتهي في يونيو 2022، ولكن الإدارة الإيطالية تسعى إلى

تمديده مع زيادة راتبه السنوي، تقديرًا لما قدمه في الفترة السابقة.

وتحدث المدير الرياضي ليوفنتوس باراتيتشي عن تجديد ديبالا، في حوار مع شبكة "DAZN" الإيطالية، وقال: "كنا نتحدث مع وكيله منذ فترة لتجديد

عقده، لأن باولو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا في يوفنتوس، لقد نجحنا في التعاقد معه قبل 5 سنوات ووضعنا مبلغ مالي كبير (40 مليون يورو في 2015) من أجل ضمه إلى يوفنتوس كانت مقامرة بالنسبة لنا لكننا كنا نؤمن بقدراته الفنية، لقد أعطيناه حتى قميص رقم 10، لطالما كانت لدينا ثقة كبيرة في باولو".