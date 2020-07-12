جهاز الزمالك يتواصل مع أشرف بن شرقي وأوناجم

حرص الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التواصل مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الأبيض من أجل الاطمئنان على سير برامجهما التدريبية لحين عودتهما للقاهرة.

واقترب أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من العودة

إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه سيتم السماح للمواطنين العالقين في المغرب والراغبين في العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري.

وحتى الآن لم يعد الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، للقاهرة، بسبب سفرهم في وقت سابق وتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يخضع اللاعبان في حال عودتهما إلى القاهرة للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لتحديد بعد ذلك موعد انتظامهم في تدريبات الفريق.