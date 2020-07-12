جريزمان يصدم برشلونة بعد الفوز على بلد الوليد

تلقى نادي برشلونة صدمة بشأن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، عقب الفوز على بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وخرج جريزمان بديلًا بين الشوطين في مباراة برشلونة

وبلد الوليد، وقام مدربه، كيكي سيتين، باستبداله بزميله، لويس سواريز، دون معرفة السبب حتى وضح المدير الفني أن الفرنسي كان يعاني من إصابة.

ووفقًا لمعلومات إذاعة "راك1" الكتالونية، فإن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان يعاني

من مشكلة في العضلة ذات الرؤوس الرباعية، وقد يغيب عن آخر مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتوضيح إصابة جريزمان، حيث أكد النادي الكتالوني أن مهاجمه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.