جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

تُستكمل اليوم الأحد 12-7-2020 مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الايطالي (سيري آ) بست مواجهات، أبرزهم بين نابولي وميلان على ملعب الأول “سان باولو”.

أفتتحت مباريات الجولة 32 من الدوري الايطالي، يوم أمس السبت 11 يوليو، بثلاث مباريات انتهت بنتائج غير متوقعة، حيث تعادل يوفنتوس في معقله أمام أتالانتا بفضل ركلتي جزاء سجلهما كريستيانو رونالدو، وخسر لاتسيو على ملعبه 2/1 أمام ساسولو ليفوت على نفسه فرصة تقليص فارق النقاط بينه وبين اليوفي.

واستطاع روما مواصلة انتصاراته للجولة الثانية على التوالي بهزيمة بريشيا خارج الديار بثلاثية فازيو وكالينيتش وزانيولو.

والتالي جدول مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 في الدوري الايطالي

جنوى ضد سبال – الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت السعودية – منقولة على قناة بي ان سبورت 4 – تعليق عادل خلو

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية – منقولة على بي ان سبورت 4 – تعليق نوفل الباشي

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بارما ضد بولونيا – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية – منقولة على بي ان سبورت 9 – تعليق باسم الزير

أودينيزي – سامبدوريا – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية – منقولة على بي ان سبورت 8 – تعليق أحمد عبده

كالياري ضد ليتشي – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية – منقولة على بي ان سبورت 5 – تعليق أحمد فؤاد

نابولي ضد ميلان – الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 22:45 بتوقيت السعودية – منقولة على بي ان سبورت 1 و4 – تعليق علي محمد علي.