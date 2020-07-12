بي ان سبورت تكشف أسباب رفض الكاميرون استضافة دوري ابطال افريقيا

كشفت مصادر قناة بي ان سبورت القطرية عن الأسباب التي دفعت حكومة الكاميرون نحو رفض استضافة مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لأندية الزمالك والرجاء والاهلي والوداد.

وقالت قناة بي ان سبورت الاخبارية “مصادرنا في الكاف أكدت أن الكاميرون رفضت استضافة مباريات دوري ابطال افريقيا المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل بعد استئناف النشاط الرياضي في الدوريات المحلية”.

وأضافت بي ان سبورت “مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أو نهائي المسابقة بسبب الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في الكاميرون”.

في نفس السياق، طلب وزير الشباب والرياضة المصري “أشرف صبحي” من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” استضافة المباراة النهائية من دوري ابطال افريقيا خاصةً لو تمكن الزمالك والاهلي من تجاوز الرجاء والوداد – على الترتيب –.

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المواعيد الجديدة لمباريات دوري ابطال افريقيا

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عودة منافسات دوري ابطال افريقيا يوم 4 سبتمبر بمباراة الزمالك والرجاء في نصف النهائي الأول، على أن تقام مباراة نصف النهائي الثاني بين الاهلي والوداد يوم 5 سبتمبر.

وقام مسؤولو الكاف بتغيير رأيهم فيما يخص إقامة مباراة إياب في نصف النهائي بسبب ظروف فيروس كورونا، ليقرروا إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة فقط.

وكان من المنتظر إقامة مباراتي الذهاب في المغرب يومي 4 و5 سبتمبر، ثم إقامة مباراتي الإياب في القاهرة يومي 11 و12 من نفس الشهر.

وتمت جدولة نهائي دوري ابطال افريقيا ليقام يوم 25 سبتمبر المقبل على ملعب جابوما في الكاميرون، قبل أن ترفض الحكومة المحلية فكرة إقامة أي مباراة من مباريات دوري ابطال افريقيا، رغم أنها فرصة مثالية لاختبار مُنشآت البلاد قبل استقبال كأس أمم أفريقيا 2021 التي تأجلت حتى بداية عام 2022 بسبب ضيق الوقت ولعدم خوض المنتخبات لأربع مباريات في التصفيات.