رياضة | كوستا: كرة الهدف في ريال بيتيس لم تلمس يدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوستا: كرة الهدف في ريال بيتيس لم تلمس يدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد أنه سعيد للغاية بعد تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام ريال بيتيس أمس السبت وضمن التواجد ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

أكد كوستا في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي شهدها ملعب "واندا ميتروبوليتانو": "سعيد للغاية بالانتصار، المباراة أصبحت أكثر صعوبة بطرد ماريو إيرموسو، وحالفني الحظ بالتسجيل، وسددت الكرة برفق، لأنني لو سددتها بقوة لذهبت بعيداً عن المرمى، وأنا سعيد بالهدف، هدفنا كان التواجد بين الأربعة الكبار، وهذا ما تحقق، وعلينا مواصلة نفس النتائج الطيبة التي نحققها".

ونفى المهاجم الدولي أن يكون الهدف الذي سجله في الدقيقة 74 من لمسة يد، وفقاً لاعتراض لاعبي ريال بيتيس، لاسيما وأن الحكم تأكد من صحته من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

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وحول طرد زميله في الفريق ماريو إيرموسو ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57، بسبب الاعتداء على مهاجم الفريق الأندلسي، لورين مورون، قال: "أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت كافية، ولكن الحكم اشهر البطاقة الحمراء، هو قرار الحكم، سواء البطاقة صفراء أو حمراء".

وتابع: "أتمنى أن تأتي المعاناة مع تحقيق المجد".

وعاد "الروخيبلانكوس" لسكة الانتصارات من جديد بعد تعادل الجولة الماضية بهدف أمام سيلتا فيغو، ليرتفع رصيدهم إلى 66 نقطة في المركز الثالث، ويؤمنوا بطاقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.