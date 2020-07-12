رياضة | سيميوني يشيد بالروح القتالية لنجوم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سيميوني يشيد بالروح القتالية لنجوم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن الروح العالية لفريقه والتي ظهرت أمام ريال بيتيس أمس السبت في الجولة 36 من الليجا وانتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف دون رد.

قال سيميوني في مؤتمر صحافي، عقب المباراة التي استطاع فريقه أن يفوز بها رغم طرد ماريو هيرموسو (ق57): "أعتقد أنه إذا كانت هناك لحظة للتأهل لـ"التشامبيونز" وكيفية التأهل، أفضل لحظة كانت ما حدث في المباراة لأن هذه طبيعتنا يضغطون علينا وننهض، نمر بوقت صعب ونتجاوزه لنمضي قدماً، نسقط وننهض مرة أخرى، وننافس دوماً وسنظل ننافس".

وتابع: "أنا لم أكف قط عن الثقة في عمل هذا الفريق، نتأهل مرة أخرى لـ"التشامبيونز" قبل مباراتين على نهاية الدوري وبلاعبين كثيرين جدد، من بينهم البرتغالي جواو فيليكس الذي أشار إلى أن العام المقبل سيكون استثنائياً بالنسبة لتطوره".

وعن كون هذه المرة الثامنة توالياً التي يتأهل فيها أتلتيكو لدوري الأبطال، علق سيميوني: "أنا لا أحلل ما يحدث، ولكني دائماً أسعى للتحسن والتطور، والطريقة الوحيدة للتطور هي منح فرصة للفريق بناء على العمل الذي يقوم به في الملعب".

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وعن الفوز بصعوبة على ريال بيتيس قال: "كانت مباراة صعبة، بدأنا الشوط الأول كما أردنا وضغطنا لكن في الشوط الثاني حدث الطرد، والأمور باتت صعبة علينا مع تبقي 39 نهاية على اللقاء".

وتابع "لكن في ظل هذه الصعوبة ظهرت تلك الروح التي يتمتع بها واندا وليس لها مثيل".

وأضاف: "كيف عمل فيتولو وكاراسكو وكيف لعب كوستا في الهجوم والدفاع وكانت هذه النتيجة"، في إشارة لتسجيل كوستا هدف الفوز في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

ومن ناحية أخرى، أبرز سيميوني أنه لا يفكر حالياً في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يواجه لايبزيغ، وأنه يصب تركيزه على إنهاء الدوري في المركز الثالث.