رياضة | هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على مخاطبة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الأيام الماضية بسبب رمضان صبحي لاعب الفريق المعار للمارد الأحمر، حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء تواصل الفريق اللندني، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب داخل جدران التتش، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إصابته القديمة في العضلة الخلفية.

وقام خالد محمود رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بالرد على إدارة هيدرسفيلد، وأكد أن اللاعب في حالة جيدة ويواصل التدريبات مع فريقه استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

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وأرفق خالد محمود، تقريرًا عن حالة رمضان صبحي، إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بناء على طلب الأخير من أجل زيادة الاطمئنان عليه قبل عودته في الصيف المقبل.

وتعافى صبحي، مؤخرًا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته حوالي 3 أشهر قبل توقف النشاط، إلا أن النادي الإنجليزي، أصر على الاطلاع على أخر تطورات اللاعب.

ولا يزال النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يحاول التوصل لاتفاق مع النادي اللندني لاتفاق حول شراء اللاعب بصفة نهائية، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة حيث يرغب الأهلي دفع 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن ناديه يتمسك بالحصول على 7 ملايين يورو لبيعه نهائيًا.