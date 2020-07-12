رياضة | الأهلي يعلن برنامج التدريب الأسبوعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن برنامج التدريب الأسبوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

وتقرر خوض الفريق مران اليوم الأحد وغدًا وبعد غد في الخامسة والنصف مساءً، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحًا يوم الأربعاء المقبل، ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس المقبل.

وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدًا لمواجهة سموحة وديًا على ملعب التتش بالجزيرة، وسط الإجراءات الاحترازية المكثفة حسب بروتوكول الاتحاد المصري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.