رياضة | تصريح مفاجئ من مدرب أتلانتا بعد التعادل أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ من مدرب أتلانتا بعد التعادل أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا الحكام على خلفية احتساب ركلتي جزاء ليوفنتوس في مباراة فريقه أمس السبت والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإيطالي.

واحتسبت ركلتا جزاء ضد أتلانتا من لمستي يد، مما سمح ليوفنتوس المتصدر بتعويض تأخره مرتين.

وكانت لمستا اليد غير متعمدتين، لأن الكرة كانت قريبة للغاية من مارتن دي رون أولاً ثم لويس موريل، لكن بسبب وضع ذراعيهما، لم يكن أمام الحكم أي خيار سوى احتساب ركلة جزاء في كل مرة.

وقال جاسبريني: "حسناً، هذه هي اللوائح على الأقل في إيطاليا، ماذا نفعل، هل نقطع أذرع اللاعبين؟

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وأضاف: "هذه ليست أول ركلة جزاء تحتسب ضدنا بهذه الطريقة، هل يتم تفسير اللوائح بهذه الطريقة في أي بطولة دوري أخرى في العالم؟ يجب علينا تغيير طريقة تفسير اللوائح".

وتابع: "أبلينا بلاءً حسناً أمام متصدر الدوري، سعيد للغاية بالأداء، ومحبط جداً لعدم فوزنا".

وأكد جاسبريني أن حتى لو كان أتالانتا قلص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط، فإنه لم يكن ليحرز اللقب.

وتابع: "اللقب لا يمكن أن يفلت من يوفنتوس، أعتقد أن الدوري الإيطالي لم يعد له أي تاريخ الآن، لكن بالنسبة لنا كان سباقاً جميلاً وطريقة لاختبار أنفسنا من أجل دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث نرغب في ترك انطباع جيد".