الامارات | سحب رخصة قيادة لاعب إنتر ميلان.. ارتكب مخالفة خطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رخصة قيادة لاعب إنتر ميلان.. ارتكب مخالفة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية أمس أن الشرطة الإيطالية سحبت رخصة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان بسبب مخالفة خطيرة لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

ووفقا لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» فإن الشرطة لاحقت سيارة بروزوفيتش من طراز «رولز رويس» في ميلانو صباح أمس السبت.

وتم إخضاع لاعب الوسط الكرواتي لاختبار تنفس لقياس نسبة الكحول قبل أن يتم سحب رخصته.

وأشارت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» إلى أن لوحة سيارة بروزوفيتش كانت مكتوبة باللغة الألمانية في مخالفة أخرى ارتكبها اللاعب الكرواتي.

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