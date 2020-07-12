شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامجه التدريبي لهذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الفريق سيخوض مران اليوم الأحد وغدًا وبعد غد في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحًا يوم الأربعاء القادم، ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس القادم.
وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية؛ للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.
وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
81,158
-
تعافي
23,876
-
وفيات
3,769
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن برنامجه التدريبي لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.