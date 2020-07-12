شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامجه التدريبي لهذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الفريق سيخوض مران اليوم الأحد وغدًا وبعد غد في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحًا يوم الأربعاء القادم، ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس القادم.

وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية؛ للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.