شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح حقيقة فيديو متداول يتضمن إساءات لـ«الخطيب» و«كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانًا عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، أوضح خلاله حقيقة فيديو مسرب تضمن إساءات وألفاظًا خارجة ضد بعض الشخصيات، ومن بينهم رئيس الأهلي محمود الخطيب، واللاعب محمود كهربا.

وقال البيان: «كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن فضية ومهزلة جديدة، بطلها ضابط المخابرات القطري أبوسنيدة».

وأضاف: «تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة، فجر اليوم الأحد، رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر، وعملائه المعروفين بالاسم، ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة».

وأشار البيان إلى أن «أبوسنيدة» كان قد هدد رئيس نادي الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت، حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك، وفبركة تسجيلات صوتية له لإحداث فتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر.