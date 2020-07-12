شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن برنامج التدريبات الصباحية والمسائية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني لفريق الاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع حيث تقرر خوض الفريق مران اليوم الأحد وغدا وبعد غد في الخامسة والنصف مساء علي أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء القادم ثم يعود للمران في الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس القادم ، وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية للاطمئنان على أسرته حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي ، وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا علي ملعب التتش بالجزيرة.

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من ناحية أخرى ،أتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على دفع الإدارة الحمراء مبلغ 5 ملايين جنيه إضافية في صفقة شراء طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، حال تحقق عدد من الشروط خلال لعب الجناح الدولي للأهلي خلال الفترة المقبلة ، وضم الأهلي طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتنازل اللاعب عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية للمقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وكلفت الصفقة خزينة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

شروط دفع الأهلى الملايين الـ 5 ملايين الإضافية ، تتمثل فى أمورعدة منها، انضمام طاهر للمنتخب الأول، حصول الفريق الأحمر على بطولة إفريقيا المقبلة، تحقيق اللاعب لعدد مشاركات، وكذا تسجيله عدد من الأهداف معين ، ويستكمل طاهرمحمد طاهر موسم الدوري العام مع المقاولون العرب قبل أن ينضم لتدريبات الأهلي بشكل رسمي فور انتهاء الموسم، على أن يتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والافريقية بداية من الموسم المقبل، وتعاقد الأهلي مع طاهر بناءاً على رغبة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي جدد عقده لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي.