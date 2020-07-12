شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يؤازر السولية بعد تعرض ابنته للتنمر "كل الدعم لك ولملاكك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على مؤزارة عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء، بعدما تعرضت ليلى ابنته للتنمر على مواقع السوشيال ميديا من جانب بعض متابعيه، حيث كان السولية قد نشر صوراً جمعته بابنته التي لم تتخطى الثلاث سنوات، ليواجه تعليقات سيئة من جانب بعض المتابعين تتعلق بملابس ابنته، ليرد لاعب الأهلي على تلك التعليقات بأنه سيتقدم ببلاغات ضد من قاموا بها.

ونشر إكرامي صورة عمرو السولية وابنته عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "كل الدعم لك ولملاكك حتى النهاية".

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عمرو السولية وابنته

وكان عمرو السولية قد رد على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".