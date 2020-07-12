شكرا لقرائتكم أشغال كروية شاقة فى مران المصرى استعداداً للدوري.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة طارق العشري، مرانه اليومي على ملعبه ببورسعيد، استعداداً للدوري العام صباح اليوم على ملعبه ببورسعيد، فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لاستئناف الدورى العام المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقام اللاعبون بعمليات الإحماء قبل البدء بتدريبات الكرة، وكان الفريق قد خاض تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم بالأمس وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويستهدف طارق العشرى التنقيب فى قطاع الناشئين الخاص بناديه لتصعيد المواهب المميزة للفريق الأول لسد العجز الموجود فى قائمة ناديه، وقال العشرى فى تصريحات سابقة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام، "قائمة فريقى تقتصر على 22 لاعباً ولدى مشكلة مع الفيفا تمنعنى من التعاقد مع صفقات جديدة، لذا كان لابد أن أكثف جهودى للبحث عن عناصر مميزة فى قطاع الناشئين بالمصرى، وبالفعل وجدت خامات مبشرة من حقها أن تحصل على الفرصة فى الفترة المقبلة".

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من ناحية أخرى، قرر طارق العشرى تأجيل المعسكر المغلق الذى كان من المفترض إقامته بالإسكندرية للاعبين لرفع الحمل البدنى وإعدادهم بالشكل المطلوب استعداداً للدورى المقرر أن يعود 6 أغسطس المقبل فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها النادى حالياً بسبب توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضى، وهو ما أدى لتوقف الشركة الراعية عن تسديد الأقساط المستحقة بانتظام، بالإضافة لعدم وجود أى مورد مالى آخر للصرف على الألعاب الأخرى بالإضافة لرواتب الأجهزة الفنية وموظفى النادى، وهو ما جعل المدير الفنى يطالب بتخصيص حصة تدريبية على البحر بمدينة بورسعيد، بالإضافة للتدريب على فترات باستاد النادى لحين حل الأزمة المالية.

وطالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية جماهير النادى ومحبيه بدعم النادى مادياً فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت جنبات النادى واقتربه من الإفلاس فى ظل الالتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف الرواتب وأقساط اللاعبين المتراكمة والأجهزة الفنية.