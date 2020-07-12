شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين بسبب مواجهة الرجاء في دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حسم ملف الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد بصورة نهائية خلال الفترة الحالية، وذلك للتركيز الشديد في الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث ترغب الإدارة البيضاء فى أن يكون كامل تركيز اللاعبين حول الاستعدادات لتلك المواجهة التي تمثل أهمية كبرى داخل قلعة ميت عقبة حيث تتمنى إدارة النادى وجماهيره في مواصلة الفريق مشواره بالبطولة نحو المنافسة على حصد اللقب الغائب عن الزمالك منذ عام 2002 لذلك تم إرجاء حسم ملف الراحلين خلال الفترة الحالية للتركيز فقط في المواجهات المقبلة خاصة مع امتداد الموسم الكروى بعد التوقف الذى حدث منذ شهر مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يعود النشاط الرياضى مطلع الشهر الحالي مما أدى إلى استئناف الفريق لتدريباته.

تمنح الصفقات الخمسة المرشحة للزمالك، فرصة جديدة لعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد، خاصة إن النادى لم يتفاوض حتى الآن حول ضم رأس حربة بشكل رسمى لذا ستكون الفرصة متاحة أمام السعيد للبقاء في قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد ليعزز البدائل الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى.

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ويجيد الثنائى أشرف بن شرقى وأوباما لاعبى الزمالك، اللعب في مركز المهاجم إلا أن الحاجة إلى جهودهما في المراكز الهجومية خلف رأس الحربة سيؤدى إلى الإبقاء على السعيد خاصة أن النادى الأبيض لم يتفاوض مع مهاجم محلى بشكل رسمي حتى الآن كما إنه سيتم تسويق الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض لذا ستكون الفرصة متاحة أمام بقاء السعيد داخل قلعة ميت عقبة في ظل اقتراب ضم الأنجولى آرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى في صفقات انتقال حر مما سيؤدى إلى ضرورة تسويق كاسونجو من أجل توفير مقاعد للأجانب الجدد، لذا ستكون الفرصة متاحة أمام السعيد للبقاء في القلعة البيضاء في الموسم المقبل، خاصة أن المرشحين حتى الآن من الأندية المحلية ليس بينهم مهاجم وهم ثلاثى بيراميدز المدافع عبد الله بكرى والظهير رجب بكار ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا المنتظر التفاوض مع ناديهم حول ضمهم خلال الفترة المقبلة.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد، إلى جانب اهتمام وادى دجلة بضمه أيضا فى الموسم المقبل إلا إن الفرصة الجديدة له قد تبقى عليه داخل صفوف قلعة ميت عقبة.