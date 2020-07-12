شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مع مدرب أحمال الأهلي للأطمئنان على البرنامج البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق من أجل الاطمئنان علي كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبين في فترة الإعداد الحالية ، وإطمأن فايلر من بينكيل علي سير الأمور بشكل مميز جدا خاصة بعد أن نال اللاعبين إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوي البدني الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التي تولي فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل في سويسرا قبل عودتهما الاسبوع الماضي ، وناقش فايلر مع مساعده بينكيل كافة الوحدات البدنية التي سيقوم اللاعبين بتنفيذها هذا الأسبوع بعد أن تم وضع مواعيد التدريبات لمدة 5 أيام قادمة ، وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا علي ملعب التتش بالجزيرة.

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من ناحية أخرى ، أتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على دفع الإدارة الحمراء مبلغ 5 ملايين جنيه إضافية في صفقة شراء طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، حال تحقق عدد من الشروط خلال لعب الجناح الدولي للأهلي خلال الفترة المقبلة ، وضم الأهلي طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتنازل اللاعب عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية للمقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وكلفت الصفقة خزينة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

شروط دفع الأهلى الملايين الـ 5 ملايين الإضافية ، تتمثل فى أمورعدة منها، انضمام طاهر للمنتخب الأول، حصول الفريق الأحمر على بطولة إفريقيا المقبلة، تحقيق اللاعب لعدد مشاركات، وكذا تسجيله عدد من الأهداف معين ، ويستكمل طاهرمحمد طاهر موسم الدوري العام مع المقاولون العرب قبل أن ينضم لتدريبات الأهلي بشكل رسمي فور انتهاء الموسم، على أن يتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والافريقية بداية من الموسم المقبل، وتعاقد الأهلي مع طاهر بناءاً على رغبة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي جدد عقده لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي.