شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الكرة المصرية أصبحت الفقرة الكوميدية فى العالم الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق اندهاشه من تحول الوسط الكروى لساحة من المعارك والابتعاد عن المتعة الكروية ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت :"أصبحنا للأسف الفقرة الكوميدية للكورة فى العالم ، كل دا عشان معندناش محاكم رياضية تمنعنا من السخافات والخناقات والمشاكل التى أصبحت عنوان الساحة الكروية وغابت المتعة المعروفة عن الساحرة المستديرة".

وقال أيمن يونس: "ياصناع الكرة المصرية انتبهوا سعر السلعة بتاعتكو اللى هيا الدوري يتراجع بشدة وفى المقابل مشاهدات الخناقات والازمات ترتفع بشدة".

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وفى وقت سابق أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وتغنى أيمن يونس، بالفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد اقترابه من تحقيق الدورى الإنجليزى مع ناديه، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "محمد صلاح رمز السعادة فى الكرة المصرية، المتعة الوحيدة فى حياتنا، جاب جول عالمى فى كريستال بالاس وعمل أسيست مفزع، تحسه بيلعب بمزاج ابن الإيه".