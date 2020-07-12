شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يتحدث عن استعدادات الأهلي للدوري بعد ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الاجتماعات مستمرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا ، أضاف : هناك ترتيبات خاصة بالمرحلة المقبلة نتطلع للإطمئنان عليها عبر الجلسات اليومية التي بدأت منذ عودة السويسري من اجازته الأخيرة ، وأوضح إن مباراة سموحة الودية المقبلة والمقرر لها 23 يوليو الجاري ستكون فرصة جيدة من أجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري مؤكدًا أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التي ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة ، وأشار عبد الحفيظ إلي أن هناك ترتيبات مستمرة لبحث استكمال فترة الإعداد بشكل جيد جدا استعدادا للمرحلة المقبلة.

Advertisements

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو النادى رد نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى على العرض الذى تقدموا به لشراء رمضان صبحى نهائياً بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، ورغم أن الفارق كبير للغاية بين ما طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب للأهلى بشكل نهائى وبين ما عرضته القلعة الحمراء لإتمام الصفقة، إلا أن مسئولى الأهلى يترقبون رد النادى الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، فالأهلى عرض 2.5 مليون جنيه إسترلينى لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فيما طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أى 50 مليون جنيه مصرى.