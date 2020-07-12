شكرا لقرائتكم شاهد حصة مازيكا فى العربية لأجاي وجيرالدو قبل مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الأنجولي جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعه بالنيجيري جونيور أجاي زميله بالفريق، خلال توجههما إلى النادي الأهلي استعداداً لمران الفريق الأحمر، حيث تولى دونيور أجاي قيادة السيارة على أنغام الموسيقى والأغاني الأحنبية، وكان الأهلي قد عاد إلى التدريبات أمس السبت بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق يوم الجمعة الماضية.

في سياق متصل، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة خاصة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التى يخضع لها اللاعبون فى فترة الإعداد الحالية، واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدنى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التى تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل فى سويسرا قبل عودتهما الأسبوع الماضى.

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وناقش فايلر مع مساعده بينكيل كافة الوحدات البدنية التى سينفذها اللاعبون هذا الأسبوع بعد وضع مواعيد التدريبات لمدة 5 أيام قادمة، وحدد الجهاز الفنى يوم 23 يوليو الجارى موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.

وحدد الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع، وتقرر خوض الفريق مران اليوم الأحد وغدا وبعد غد فى الخامسة والنصف مساءً، على أن يعود الفريق للمران فى الثامنة والنصف صباح الأربعاء المقبل، ثم يعود للمران فى الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس المقبل.