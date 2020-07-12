عثمان يتفوق على ماسفيدال في منافسات "جزيرة النزال" بأبوظبي

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جزيرة ياس: تفوق النيجيري الأميركي كامارو عثمان على منافسه الأميركي جورج ماسفيدال الأحد، ليحتفظ بلقب بطولة "يو أف سي" للفنون القتالية المختلطة في وزن خفيف الوسط المقامة ضمن فعاليات "جزيرة النزال" في أبوظبي.

وتغلب عثمان (33 عاما) على منافسه البالغ من العمر 35 عاما، والذي لم تتأكد مشاركته في أبوظبي سوى قبل أقل من أسبوع، بعد ثبوت إصابة البرازيلي غيلبرت بيرنز بفيروس كورونا المستجد، وعدم تمكنه من السفر الى الإمارات.

وستستضيف جزيرة ياس في أبوظبي سلسلة من فعاليات "يو أف سي" خلال تموز/يوليو، في ما اصطلح على تسميته "جزيرة النزال"، والتي ستكون عبارة عن مكان معزول تتخذ في إجراءات صحية صارمة لاسيما فحوص "كوفيد-19"، لضمان عدم التقاط أي من المشاركين العدوى.

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وبحسب التقارير، توجه أكثر من 1,500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة، للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وخضع كل الآتين من الخارج لفحص "كوفيد-19" قبل سفرهم، ومرة جديدة بعد وصولهم، وأمضوا 48 ساعة على الأقل في الحجر الصحي في أبوظبي.

وفي النزال بين عثمان وماسفيدال، تفوق الأول بالنقاط بإجماع الحكام الثلاثة. وأشاد النيجيري الأميركي بعد فوزه بمنافسه، مشيرا الى انه "أثير ضجيج كبير حول تحضيره في فترة قصيرة، لكن كل هؤلاء المنافسين يتحضرون لمواجهة شخص واحد هو أنا".وأضاف "أنا على مستوى أفضل".

