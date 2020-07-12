الامارات | وفد سعودي يصل مصر لضم نجم الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي يصل مصر لضم نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل اليوم إلى القاهرة وفد سعودي من نادي الاتفاق المشارك ضمن الدوري السعودي للمحترفين، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، حول ضم اللاعب محمد شريف لاعب الفريق المعار إلى إنبي، والذي يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز متصدر الترتيب بـ 13 هدفا.

وكان مسؤولي النادي الأهلي المصري قد رفضوا عرضاً من نادي إنبي قيمته 3 ملايين جنيه، من أجل تجديد استعارة محمد شريف.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن وفدا من نادي الاتفاق وصل إلى القاهرة، للتفاوض مع الأهلي حول ضم محمد شريف، خلال الانتقالات الصيفية.

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وقالت الصحيفة إن رغبة نادي الاتفاق في ضم اللاعب جاءت بعد اقتراب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار من الأهلي من الرحيل، والعودة إلى القلعة الحمراء مجددا.

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