الامارات | مرتضى منصور يكشف حقيقة الفيديو المسيء لمحمود الخطيب وكهربا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف حقيقة الفيديو المسيء لمحمود الخطيب وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عن حقيقة الفيديو المسرب والمنتشر بقوة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الذي ظهر خلاله وهو يسب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، ولاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا.

وكانت أزمة القطبين الكبيرين في الكرة المصرية قد شهدت تزايد التراشق بين الطرفين خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمة نادي القرن، وانتشر فيديو أمس يزيد من فتيل الأزمة المشتعلة وظهر فيه صوت رئيس نادي الزمالك وهو يسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب واللاعب كهربا.

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ونشر رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" توضيح حول حقيقة الفيديو ، وأكد قيام أحد الأشخاص بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عملاء هذا الشخص.

وأكد مرتضى منصور: "هناك عدد من المتورطين بقيادة هذا الشخص المعروف بالأسم والذي نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك وفبركة تسجيلات صوتية لإحداث فتنة بيني وبين بعض الشخصيات في مصر".

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