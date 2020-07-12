شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتقدم بعرض لضم مدافع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي من أجل التعاقد مع نجم دفاع نادي إنتر ميلان الإيطالي ميلان شكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن الشياطين الحمر تقدموا بالفعل بعرض رسمي للنيراتزوري من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الفريق الإنجليزي للاعب، الذي لمح إلى احتمالية مغادرته ملعب سان سييرو هذا الصيف، بلغ 58 مليون جنيه إسترليني.

وقد يواجه مانشستر يونايتد منافسة على توقيع الدولي السلوفاكي إذ يحظى باهتمام كل من ريـال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي كذلك.