شكرا لقرائتكم زى النهاردة..شريف إكرامى يظهر للمرة الأولى في عرين الأهلى أمام الكروم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 12 يوليو 2004 ، شارك شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر في أول مباراة رسمية مع المارد الأحمر ضد الكروم التي انتهت بفوز الاهلى بستة أهداف مقابل هدف ، سجل أسامة حسنى خمسة أهداف أحدها من ضربة جزاء فى شباك أسامة الشاذلى، وسجل محمد شوقى الهدف السادس، بينما سجل محمد محمود أول هدف يهز شباك شريف إكرامى فى أول مشاركة رسمية له، وأدار المباراة الحكم ياسر الجيزاوى بإستاد الكلية الحربية.

واستطاع شريف إكرامى أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجارى، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تأكيد توقيع الحارس لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلى فى غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد مسيرة طويلة، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

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وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

ومع الأهلى حصد إكرامى العديد من الألقاب والتى تضمنت 7 ألقاب دورى عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدورى الأبطال والسوبر الأفريقى.

مكانة شريف إكرامى دعمها بشكل كبير انتماء اللاعب للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالفريق الأحمر بالشكل الذى تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير فى الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالى الأكبر فى ناد آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال.

ويترقب إكرامى الاعلان خلال الفترة المقبلة عن وجهته النهائية بعد الأهلى والتى تقترب من فريق بيراميدز، حيث يطمح إكرامى فى التألق من جديد والالتحاق بالمنتخب الوطني.